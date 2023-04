200 gasten genieten van bloesemontbijt bij fruitbedrijf

Nieuwerkerken

Het klonk heel romantisch: op zondag ontbijten tussen de bloesems in Nieuwerkerken. Jammer genoeg beslisten de weergoden er anders over. Maar niet getreurd, Erwin Peeters en Ine Velaerts ontvingen de bloesemtoeristen met veel plezier in de grote en vooral warmere hal van hun fruitbedrijf.

“We zijn heel blij met de grote opkomst”, zegt Ine. “Vooraf was alles volzet, zo’n 200 mensen kwamen hier ontbijten. Ook de rest van de dag lokte ons bloesemterras ondanks het frisse weer toch heel wat volk. Samen met de gemeente organiseerden we ook geleide bezoeken tussen de bloesems. Onderweg werden de bezoekers opgewacht door toneelgroep Het Kringetje. Zij voerden een welgesmaakte klucht op in de boomgaard.” De acteurs hadden zich voor de gelegenheid leuk uitgedost. Ze gingen ook maar al te graag met Ine en Erwin op de foto terwijl er aan de lopende band mini-omeletjes gebakken werden op een houtvuur. (len)