KVG van Lommel viert 75-jarig bestaan met receptie en feest

Lommel

Op zondag 16 april vierde de Katholieke Vereniging Gehandicapten (KVG) van Lommel haar 75-jarig bestaan met een receptie en een feest. “In april 1948 werd KVG Lommel opgericht”, vertelt Mon Brouwers, die al 27 jaar voorzitter is. “We kunnen met trots terugblikken op onze activiteiten, zoals de kerst- en paasfeesten, infoavonden, ontmoetingsmomenten,… Aan al die gebeurtenissen denken we terug aan de hand van foto’s uit de oude doos. We tellen momenteel 87 leden. Het bestuur bestaat uit mensen met en zonder handicap. We doen heel wat activiteiten, een zevental per jaar.” (nma)