Nederlands koningspaar gaat naar kroning van koning Charles

Prinses Beatrix en prinses Amalia zijn vrijdagavond 5 mei aanwezig bij de receptie op Buckingham Palace, laat de RVD nog weten.

Normaliter brengt een nieuw staatshoofd eigenlijk eerst een bezoek aan een langer zittend staatshoofd en zou Charles dus eerst naar Nederland komen, maar voor een kroning kan een uitzondering worden gemaakt.

Wie het Belgische koningshuis stuurt, is nog niet bekend. De uitnodiging is alvast aangekomen, maar de communicatie over wie naar Londen afreist, is voor later, zegt een woordvoerster van het Paleis maandag. Naar de begrafenis van Queen Elizabeth, in september vorig jaar, zakten zowel koning Filip als koningin Mathilde af.

Eerder werd al bekend dat de Deense koningin Margrethe de kroning laat schieten, omdat de 83-jarige herstellende is van een rugoperatie. Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary reizen wel naar Londen, net als de Japanse kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko.