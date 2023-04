Jeugdraad 2.0 serveert pizza’s om meer jongeren aan boord te krijgen

Hechtel-Eksel

De jeugdraad 2.0 is de werktitel van de samenwerking tussen de jeugdraad, jeugddienst en participatiedienst van Hechtel-Eksel om meer jongeren aan boord te krijgen. De jeugddienst nodigde alle jongeren tussen 16 en 24 jaar, zo’n 1200 in het totaal, uit op vrijdag 14 april voor de Pizza Party in jeugdhuis De Gloria. “Met dit project streven we ernaar dat onze jeugdraad 2.0 de Hechtel-Ekselse jeugd breder representeert”, licht schepen van Jeugd en Participatie Kelly Leenaerts toe. “Samen met de leden van de jeugdverenigingen willen we graag meer jongeren aan boord krijgen.”

De jeugdraad heeft ook een oproep naar alle jongeren gedaan om een tijdelijke, afwasbare tattoo van de Jeugdraad 2.0 te zetten en een foto hiervan te posten op hun Instagram met vermelding @jeugdraadinprogress. Zo maken ze deze actie ludiek bekend binnen de leefwereld van de jongeren. Tijdens de pizza party werden de jongeren ook persoonlijk aangesproken over hun interesse in de jeugdraad en wat zij zouden willen verwezenlijken. (peb)