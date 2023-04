Playboy met cover Franse minister al na enkele uren uitverkocht

Op drie uur tijd vlogen 100.000 Playboys uit de rekken, dat zegt directeur Jean-Christophe Florentin aan de Franse media. Doorgaans verkoopt het magazine in Frankrijk, dat eenmaal om de drie maanden verschijnt, zowat 30.000 exemplaren per kwartaal.

De cover van Schiappa deed veel stof opwaaien. Hoewel ze volledig gekleed poseert, zorgde het nieuws voor “tandengeknars binnen de regering”. Zeker ook gezien de timing, vindt eerste minister Elisabeth Borne, middenin de sociale crisis omtrent de pensioenhervormingen. Onder meer haar collega Isabelle Rome, die zich ontfermt over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, gaf kritiek op de samenwerking met een blad dat “nooit een bondgenoot van vrouwen zal zijn”.

Schiappa, die minister is van Sociale Economie, sprak in het twaalf pagina’s tellende interview over vrouwenrechten, feminisme, LGBTQA+ en abortus. “Ik verdedig het recht van vrouwen om te doen van ze willen met hun lichaam: altijd en overal. In Frankrijk zijn vrouwen vrij”, reageerde ze op de controverse via Twitter.