Dilsen-Stokkem

Bij de hulpdiensten is zondag rond 15 uur een melding binnengekomen van een huisbrand op de Steenweg naar Neeroeteren in Elen. De bewoonster had een kaars op de kast in de woonkamer laten branden. De kaars begon te smelten en kwam op de houten kast terecht. Ze kon het vuur zelf doven. De woning werd door de brandweermannen verlucht. mm