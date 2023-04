De finalisten van het Jeugdsterrentoernooi in Romershovense Jus In. — © Tom Palmaers

Leen Vandebeek uit Houthalen-Helchteren moet nog negen jaar worden, maar bij haar eerste deelname bij de 11-jarigen pakte ze meteen de titel in Romershovense TC Jus In. “Bij meisjes 9 van het Belgian Junior Circuit is ze de nummer één van België”, zegt mama Inge trots.