Straf met uitstel voor familievriend die meisje (11) aanrandde “uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid”

De feiten kwamen aan het licht toen de 47-jarige beklaagde zelf met zijn echtgenote naar de politie stapte, enkele dagen nadat hij het slachtoffer betast had toen ze bij hem kwam logeren. Het meisje van 11 was de dochter van een vriendin en de beklaagde werd tijdens de rechtszaak omschreven als een soort ‘co-papa’. Bij het instoppen van het meisje betastte hij haar aan de borststreek en tussen haar benen.

“Hij was met snoep de kamer binnengegaan en had gevraagd of hij haar mocht strelen. Ze heeft gezegd dat ze dat niet wilde”, pleitte advocaat Xavier Potvin, die de ouders van het meisje bijstond. “Hij was een vertrouwenspersoon. Dit zijn feiten waar je als ouder aan kapot gaat.”

Uit nieuwsgierigheid

Het parket vorderde tijdens de behandeling van de zaak in maart dertig maanden cel met probatie-uitstel voor de man die aan de kost komt als uitvinder. Hij had de feiten bekend, maar zei geen seksuele drijfveer te hebben gehad. “Ik handelde uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid, om een gat in mijn kennis op te vullen”, klonk het. Zijn advocate pleitte voor een probatie-opschorting.

De rechtbank veroordeelde de uitvinder maandag tot veertig maanden cel met probatie-uitstel. Als de man zich aan enkele voorwaarden houdt, zoals het verderzetten van psychiatrische begeleiding, moet hij niet naar de gevangenis. Er werd ook een contactverbod opgelegd en de beklaagde werd voor een termijn van tien jaar uit de rechten ontzet. Aan het meisje en haar ouders moet hij een schadevergoeding van bijna 5.000 euro betalen. (sare)