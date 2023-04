Bocholt telt 133 pasgeboren inwoners, onder wie 5 tweelingen

Bocholt

Tijdens de jaarlijkse babyborrel werd een geschenkencheque ter waarde van 65 euro uitgereikt. “Dit jaar mogen we 123 eenlingen en 5 tweelingen in ons bevolkingsregister inschrijven. 133 nieuwe Bocholtenaren, in de coronatijden een sterke stijging”, zegt een trotse burgemeester Stijn Van Baelen. De Gezinsbond en de Gezinsraad zorgden voor een warm ontvangt met drank en taart: “Na drie jaar zijn we tevreden dat we de cheques weer persoonlijk kunnen overhandigen. Eerst wandelen we langs het Beukenhof en de tuttenboom om daarna in het recreapark als aandenken een geboorteboom te planten.” De cheques kunnen bij de plaatselijke middenstand besteed worden. (rdr)