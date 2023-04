De cava stond al koud, de afterparty was geregeld. Bij winst mocht voetbalclub Kortessem VV immers de titel vieren in derde provinciale A. Maar dat was zonder Gravelo-doelman Glenn Hoebrechts gerekend. Hij stopte liefst twee strafschoppen en stelde zo (3-3) het kampioenenfeest minstens een weekje uit.