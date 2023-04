Kinderen delen rake trappen uit op taekwondokamp in Bilzen

Bilzen

Steeds meer jongeren vinden hun weg naar de taekwondoclub. In Schoonbeek (Bilzen) kent Taekwondo Academy Pyong Won een grote groei. “We hebben net de kaap van de 100 leden overschreden. Onze sportkampjes in samenwerking met Move Feel Good zijn bovendien een mooie manier om kennis te maken met deze van oorsprong Zuid-Koreaanse vechtsport. De kinderen leren al sportend waarden en normen kennen. Bovendien is taekwondo ideaal om de weerbaarheid op te bouwen. Zo wordt er bijvoorbeeld ook gevochten met een denkbeeldige tegenstander”, vertelt hoofdtrainster Nathalie Schils.

Bij het sparren worden hoge trappen ingeoefend — © Johnny Geurts

Al sparrend leren de kinderen snelle en hoge beentrappen. “Onze aanpak is heel praktisch met een goede begeleidende coaching. Taekwondo is zowel uithouding, lenigheid, kracht als snelheid. Het sparren gebeurt met beschermende kledij”, aldus trainster Britte Lijnen. “Het sparren is leuk. Ik denk dat ik later wel verder wil gaan met taekwondo”, lacht Lia (7). (joge)