Nick Cave komt terug naar België (maar niet om te zingen)

Hij is de laatste jaren vaste klant in ons land – herinner u de passage op TW Classic en het bezoek aan een Berchemse frituur vorig jaar – en ook in 2023 komt Nick Cave (65) naar België. Maar niet om te zingen voor zijn fans.

De Australiër staat op zondag 4 juni in de Brusselse Bozar, waar hij in gesprek gaat met journalist Seán O’Hagan over zijn leven. O’Hagan schreef met Faith, hope and carnage een biografie over Cave, gebaseerd op meer dan veertig uur aan gesprekken met de zanger. Daarin gaat het onder meer over zijn jeugd, carrière, liefdesleven en het persoonlijke drama dat Cave de voorbije jaren overkwam. Zo verloor hij twee zonen.

In het live gesprek wordt ingezoomd op Caves leven en komen ook vragen over muziek, kunst en geloof aan bod. Het doet sterk denken aan Conversations with Nick Cave, de tournee waarmee Cave intieme versies van zijn songs speelde en in dialoog ging met zijn publiek. Ook die show hield halt in ons land.

De kaartverkoop start op vrijdag 21 april om 11 uur via de website van Bozar. (dvg)