Duizend leerlingen leren in praktijk wat gevaar van dode hoek inhoudt

Op de speelplaats van Sint-Jozef in Hoevenzavel konden de kinderen leren wat ze best doen als ze met de fiets of te voet in de buurt van vrachtwagen of bus komen. — © Chris Nelis

Een ongewoon beeld maandagvoormiddag in basisschool Sint-Jozef in Hoevenzavel, waar een betonmixer een deel van de speelplaats heeft ingenomen. Zo kunnen kinderen zelf ervaren welke plaatsen zichtbaar en welke niet of minder zichtbaar zijn voor de bestuurder.

Basisregels

“Een vrachtwagen mag dan wel veel spiegels hebben, de bestuurder kan toch niet alles zien”, zegt Dirk Smits, preventiecoördinator van scholengemeenschap De Speling. “Daarom is het belangrijk dat kinderen een aantal basisregels in acht nemen als ze met hun fiets in de buurt van een vrachtwagen of bus komen. Zo blijf je best altijd achter de vrachtwagen en ga je er niet naast staan.”

Oogcontact

“In het geval dat de kinderen een zebrapad oversteken, zorgen ze best dat ze wat afstand nemen van het voorste deel van de vrachtwagen en naar de bestuurder kijken”, vervolgt Smits. “Als ze oogcontact hebben gemaakt, dan ben je ook zeker dat de bestuurder je gezien heeft. Het is ook goed om dan even je hand op te steken.”

De kinderen mochten zelf plaatsnemen achter het stuur zodat ze konden ervaren wat een chauffeur allemaal kan zien en wat niet. De actie verloopt in samenwerking met Limburgse betonbedrijven die deel uitmaken van de groep SigmaRoc.