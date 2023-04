De scenario’s voor de laatste speeldag: Anderlecht, Club en Zulte Waregem hebben lot niet meer in eigen handen

Komend weekend worden alle cruciale wedstrijden van de laatste speeldag van de reguliere competitie samen afgewerkt zondag om 18.30 uur. Geen overbodige luxe, want zowel in de strijd om de Champions’ Play-offs, de Europe Play-offs als de degradatie zijn een aantal ploegen afhankelijk van resultaten op andere velden. Een overzicht van de verschillende scenario’s die bepaald worden door de volgende ‘tie breakers’ bij een gelijke stand: respectievelijk aantal zeges, doelsaldo en gemaakte doelpunten.

Champions’ Play-offs (plaats 1 tot 4)

Zeker: RC Genk, Union, Antwerp

Komen in aanmerking: AA Gent (4de, 56 punten), Club Brugge (5de, 56 punten) en Standard (6de, 55 punten).

AA Gent heeft meer overwinningen dan Club Brugge en houdt Club dus af voor de vierde plaats als het minstens even goed doet tegen het al veroordeelde KV Oostende als Club Brugge tegen Eupen, dat wel nog strijdt voor het behoud. Club zit met andere woorden in vieze papieren. Maar met een gelijkspel blijft AA Gent ook nog in het vizier van Standard.

Standard moet winnen in Leuven en tegelijk hopen dat AA Gent én Club niet winnen om nog vierde te worden. Een waterkansje.

Europe Play-offs (plaats 5 tot 8)

Komen in aanmerking: AA Gent, Club Brugge, Standard, Westerlo (7de, 50 punten), Charleroi (8ste, 47 punten), Cercle Brugge (9de, 47 punten), Anderlecht (10de, 46 punten) en OH Leuven (11de, 45 punten).

Cercle Brugge moet bij Zulte Waregem beter doen dan Charleroi thuis tegen leider RC Genk om nog achtste te worden en de laatste plaats in de Europa Play-offs te pakken.

Anderlecht moet zelf winnen van KV Mechelen en hopen dat Cercle en Charleroi niet winnen om de achtste plaats te pakken. Het is dus afhankelijk van twee andere ploegen. Moeilijk.

Zelfs OH Leuven komt op papier nog in aanmerking. Daarvoor moet het zelf eerst winnen van Standard en vervolgens hopen dat Charleroi verliest en Cercle Brugge en Anderlecht niet winnen. Een klein mirakel.

Degradatie (plaats 16 tot 18)

Zeker: Seraing, KV Oostende

Komen in aanmerking: Eupen (28 punten), Zulte Waregem (27 punten)

Zulte Waregem moet winnen van Cercle Brugge en hopen dat Eupen niet wint van Club Brugge om zich nog te redden. Haalbaar.

Als Eupen zou winnen op Club is het gered. Bij een gelijkspel moet het hopen dat Zulte Waregem niet wint. Als Eupen verliest, is het alsnog gered als Zulte Waregem niet wint.