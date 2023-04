Italiaanse politie vist voor 400 miljoen euro aan cocaïne uit zee

Zeker zeventig waterdichte verpakkingen dreven nabij de oostelijke kust van Sicilië. De pakketten werden bij elkaar gehouden door vissersnetten en waren voorzien van een apparaat dat een signaal uitzendt, blijkbaar om de locatie door te geven aan drugsmokkelaars.

Volgens de onderzoekers waren de drugs waarschijnlijk in zee gedumpt door een vrachtschip. Zonder tussenkomst van de politie zouden ze zijn opgehaald en aan land gebracht om in Europa te verdelen.

De drugshandel in Europa is grotendeels in handen van de ‘Ndrangheta, een machtige familie uit Zuid-Italië. Europol schat dat de cocaïneverkoop op het continent jaarlijks goed is voor zowat 7,6 tot 10,5 miljard euro.