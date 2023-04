Newcastle-eigenaars tonen concrete interesse in overname KV Oostende: delegatie bezoekt stadion en trainingscomplex

KV Oostende is zeker van de degradatie naar de Challenger Pro League. De vraag is wat de toekomst brengt. De club krijgt normaal zijn proflicentie en staat te koop. Maandag bezocht een delegatie van de Engelse club Newcastle United het Oostendse stadion en trainingscomplex. De Premier League-club is in handen van steenrijke Saudische eigenaars en wil een club op het Europese vasteland aan zijn netwerk toevoegen.