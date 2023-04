Nietsvermoedende man opgeschrikt door nieuwsgierige zwarte beer: “Moeilijk te zeggen wie er het hardst schrok”

David Oppenheimer uit North Carolina genoot vorige week van een heerlijke rustdag toen er plots een onverwachte bezoeker op zijn terras wandelde. De nietsvermoedende David verschoot zich een bult toen hij de beer opmerkte, maar beelden tonen dat de beer net zo bang bleek te zijn als Oppenheimer. “Moeilijk te zeggen wie er het hardst schrok”, staat er in tientallen reacties te lezen.

David mag echter van geluk spreken: de beer komt wel vaker op bezoek omdat Oppenheimer dikwijls eten achterlaat op zijn terras. “Als hij me niet had herkend, had het misschien anders kunnen aflopen”, aldus de geschrokken man.

(lvdw)

