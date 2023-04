Beginnende bestuurder (18) betrapt met vier personen op de achterbank in Bilzen

Rond middernacht werd de aandacht van de patrouillerende politieploeg getrokken omdat er te veel personen op de achterbank van een voertuig zaten. Toen ze de politie opmerkten, stapte één inzittende uit. De wagen werd in de Tongersestraat in Bilzen aan de kant gehaald. De 18-jarige bestuurder uit Tessenderlo gaf toe dat er aanvankelijk vier personen op de achterbank zaten, hoewel er maar plaats was voor drie. De bestuurder had nog maar een maand zijn rijbewijs, en kreeg een pv.

Omstreeks 00.30 uur werd op dezelfde locatie een voertuig uit Oudsbergen gecontroleerd. De 31-jarige bestuurder bleek 1 promille alcohol in het bloed te hebben, waarop zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 6 uur. De man kreeg ook een pv omdat hij zijn probatiemaatregelen schond.

Roken bij minderjarigen

Een half uur later werd in de Maastrichterstraat een voertuig aan de kant gehaald omdat er tijdens het rijden plots een portier werd geopend. De 43-jarige bestuurder uit Oudsbergen zei dat zijn vrouw haar sigaret had laten vallen. Omdat het koppel een 10-jarige bij had, werd een pv opgesteld voor de schending van het rookverbod in het bijzijn van minderjarigen.

Rond 4 uur werd in het centrum van Bilzen een voertuig met een defect stoplicht gecontroleerd. De 23-jarige bestuurder uit Bilzen had geen geldig rijbewijs en geen identiteitskaart bij. Bovendien reed hij met een kale band zonder groeven.

Ten slotte trok een 23-jarige Tongenaar op de Zutendaalweg in Bilzen rond 5.30 uur de aandacht van de politie omdat hij te snel reed. De politie volgde de man over een afstand van 8 kilometer, waarbij die tot 100 km/uur reed in een zone 70 en bumperkleefde. Hij werd in Wiemesmeer (Zutendaal) uit het verkeer gehaald en kreeg een pv voor gevaarlijk rijgedrag. siol