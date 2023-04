Morobé lanceert eerste mannencollectie

Morobé, het gelijknamige schoenenlabel van ontwerpster Virginie Morobé, brengt een mannencollectie uit. De collectie, die de naam ‘Genderless’ kreeg, bestaat voornamelijk uit sandalen in neutrale kleuren.

“Nooit zal ik een mannencollectie uitbrengen”, staat te lezen op de Instagram van het Belgische label van Virginie Morobé. Maar er schuilt duidelijk wijsheid in de leuze ‘zeg nooit nooit’, want op vraag van haar mannelijke vrienden is er dan toch eentje gekomen, onder de noemer ‘Genderless’.

Gepresenteerd door een van haar goede vrienden, model Cesar Casier, komt de ontwerpster op de proppen met de ‘Connor’ en de ‘Bernie’. Een sandaal en slipper, te verkrijgen in verschillende kleuren zoals zwart, beige en zelfs wit. “De collectie kan zowel door mannen als vrouwen gedragen worden”, zegt het merk in een persbericht. “Mode hoeft niet bepaald worden door gender. Het is Virginie’s ambitie om te ontwerpen voor iedereen.”

De volledige collectie kan je hier vinden. Prijzen variëren tussen de 440 en 520 euro voor een paar.