Barbara Dex staat dertig jaar op de planken en viert dat met een nieuw album, ‘Dex in ’t groot’. — © Joris Herregods

Barbara Dex staat dertig jaar op de planken en viert dat met een nieuw album, Dex in ’t groot. Ze duikt in de geschiedenis van het Nederlandstalig repertoire en wordt daarbij begeleid door een heus symfonieorkest, ook in Hasselt. “Ik heb de kans gekregen om mijn droom waar te maken.”