VOORBESCHOUWING WAALSE PIJL 2023. Pogacar krijgt vrije baan om ook de Muur van Hoei in te palmen. Of steken Gaudu of Mas daar een stokje voor?

Na de Brabantse Pijl als opwarmer luidde de Amstel Gold Race luik twee van het voorjaar in. Het is nu echt aan de mannen die de nog venijnigere hellingen aankunnen. De Muur van Hoei hoort zeker in die categorie thuis. Valverde is er dit jaar niet meer bij, Alaphilippe is op de dool en start niet en ook de laatste winnaar Teuns is verre van in topvorm. Dé kans voor Tadej Pogacar om ook de Waalse Pijl van zijn bucketlist af te vinken?

Start: 11.50 uur in Herve Aankomst: omstreeks 16.30 uur boven op de Muur van Hoei Afstand: 194,3 km Categorie: klassieker Live op tv: vanaf 14 uur op Sporza

Het parcours: vertrouwd recept, wachten op de Muur

De Waalse Pijl zweert al jaar en dag bij het vertrouwde recept en het wedstrijdverhaal was de laatste decennia ook vaste prik. Een lange aanloop naar de slotklim: de Muur van Hoei. De vluchters werden steevast net op tijd ingerekend zodat de explosiefste klimmers in de laatste hectometers kunnen uitvechten wie er zijn naam op de erelijst mag bijschrijven.

In de aanloopfase liggen met de Côte de Trasenster (3,3 km aan 4,9%) na 30 km en de Côte des Forges (1,3 km aan 7,8%) de eerste klimmetjes al vroeg, maar de grote meerderheid van de hoogtemeters is opgespaard voor de laatste 90 km waarin drie keer de Côte d’Ereffe (2,1 km aan 5%), drie keer de Côte de Cherave (1,3 km aan 8,1%) en uiteraard ook drie keer de Muur van Hoei (1,3 km aan 9,6%) liggen. Dat trio bepaalt met andere woorden de finale.

De dames vertrekken al om 8.42 uur in Hoei en ook zij worden niet gespaard. Na 52,8 km moeten zij een eerste keer over de Muur van Hoei en daarna krijgen ze nog twee keer het trio Côte d’Ereffe, Côte de Cherave en Muur van Hoei te verwerken, vooraleer ze rond de middag na 127,3 km koersen de streep bereiken.

De favorieten: vierde keer, goeie keer voor Pogacar?

Drie keer al meldde Tadej Pogacar zich in Hoei, maar nog geen enkele keer raakte hij tot op het podium. Het maakt van de Waalse Pijl meteen de klassieker die voor hem het moeilijkst lijkt om te winnen. Bij zijn eerste poging in 2019 was de Sloveen nog een tiener en finishte hij op zes minuten van winnaar Julian Alaphilippe. Een jaar later dook hij de top tien in met een negende plek toen zijn huidige ploegmaat Marc Hirschi won. In 2021 verscheen hij uiteindelijk niet aan de start: DNS (did not start). Vorig jaar zat Pogacar net voor het allemaal ging losbarsten in een gunstige positie, maar uiteindelijk zakte hij toch nog weg met een twaalfde plek als gevolg. Vierde keer, goeie keer dan maar? Na de afzegging van Alaphilippe en in afwachting van of Teuns de start haalt, zou het zomaar kunnen dat de enige ex-winnaar op de deelnemerslijst Pogacars ploegmaat Hirschi is.

Tadej Pogacar leek vorig jaar even te gaan meedoen voor winst. — © BELGA

Bij de vrouwen staat de winnares van vorig jaar Marta Cavalli vermoedelijk aan de start. Alleen kende zij na haar val in de Tour van vorig jaar nog geen succesvol voorjaar. Afgelopen zondag kwam er in de Amstel Gold Race opnieuw DNF (did not finish) achter haar naam te staan in de uitslag. Amstel-winnares Demi Vollering aast na twee eerdere podiumplekken ongetwijfeld op een eerste zege in Hoei. Tegenkanting zou moeten komen van landgenote Annemiek van Vleuten die nog nooit won op de Muur, maar wel al drie tweede en drie vierde plekken verzamelde. Al zakte ook zij vroeg door het ijs in Nederlands Limburg.

Aan outsiders geen gebrek: Pidcock, Cosnefroy, Gaudu, Higuita, Hermans…

Teuns had op papier de grootste belager van Pogi moeten worden, maar als hij de start al haalt, lijkt zijn topvorm allesbehalve nakend. In dat geval moet de concurrentie voor Pogacar komen van Tom Pidcock, die in 2021 al eens zesde werd. Benoît Cosnefroy stond ooit op het podium in Hoei. Sergio Higuita haalde bij twee deelnames telkens de streep niet, maar is op de steile slotklim een te duchten kandidaat-winnaar. De Canadees Michael Woods was de voorbije drie jaren een vaste klant in de top zes. Of zijn het de ronderenners die hem gaan bekampen? Gaudu heeft al twee toptiennoteringen achter zijn naam in de Waalse Pijl. Ook Enric Mas start woensdag in Herve, maar hij raakte nog nooit dichter dan een dertigste plek op de Muur.

Tom Pidcock moet dit soort inspanningen in principe ook aankunnen. — © BELGA

Vanuit Belgische hoek is het uitkijken naar de vermoedelijk herstelde Quinten Hermans en wie weet Maxim Van Gils die zijn debuut maakt in de Waalse Pijl en zondag zevende werd in de Amstel Gold Race. Tot de outsiders kan je ook nog onder meer Romain Bardet, Ben Healy, Mauro Schmid, Alex Aranburu, Daniel Martinez en Warren Barguil rekenen. Aleksandr Vlasov, de derde van vorig jaar, staat nog niet op de voorlopige deelnemerslijst.

Bij de dames zijn Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Katarzyna Niewiadoma, Cecilie Uttrup Ludwig en Yara Kastelijn allemaal dark horses. Aan Nederlandse zijde is het ook uitkijken naar wat crossers Shirin Van Anrooij, vorig jaar bij haar eerste deelname al dertiende en zondag mee op het podium in de Amstel, en de debuterende Fem van Empel vermogen.

Zo was het vorig jaar: Teuns pakt grootste zege uit carrière

Hij had al twee Tourritten op zijn palmares staan, maar met de Waalse Pijl claimde Dylan Teuns op zijn dertigste zijn allereerste klassieker. De Limburger had een sterker eindschot dan de intussen gepensioneerde Alejandro Valverde. Vlasov klom nog naar de derde podiumplek voor een ontgoochelde Alaphilippe die als favoriet was gestart. Tiesj Benoot viel met een elfde plek net buiten de top tien.

Dylan Teuns won vorig jaar in een zonnig Hoei, toen nog in de kleuren van Bahrain Victorious. — © Getty Images

Bij de vrouwen was het opnieuw net niet voor Annemiek van Vleuten. Zij liet zich in extremis aftroeven door de Italiaanse Marta Cavalli die enkele dagen eerder ook al de Amstel Gold Race had gewonnen. Op een gaatje van tien seconden kwam Vollering als derde boven. Julie Van de Velde klom als eerste Belgische naar de 21ste plek.