Dorstige Halenaar met valse firmanaam licht drankenhandel op

Het openbaar ministerie heeft maandag in Hasselt 6 maanden cel gevorderd tegen een Halenaar voor oplichting. Tot acht keer toe ging hij in zijn gemeente shoppen bij een drankenhandel. De factuur liet de betichte opsturen naar een firma met een onbestaand adres.

In totaal ‘kocht’ de man voor 1.756 euro aan drank. Telkens ging hij een stapje verder en bestelde meer en meer. De verdachte gaf de naam op van een firma waarmee hij totaal niets te maken had. Als toemaatje liet de man een onbestaand adres noteren. Toen de facturen terugkwamen met de melding van het niet gekende adres, ging de bal aan het rollen. Hij probeerde nog de meubelen te redden door te laten weten dat het BTW-nummer zou toebehoren aan zijn vader, maar het verhaal raakte kant noch wal.

Het parket stelde aanvankelijk een bemiddeling voor, maar daar ging de betichte niet op in. “Ik vraag zes maanden cel, maar heb evenmin bezwaar tegen een werkstraf”, luidde het in de rechtbank. Zijn advocate Stefanie Geraerts vroeg om een werkstraf. Ze wees erop dat de man de feiten niet langer ontkent, maar dat hij op het moment van de feiten worstelde met een vechtscheiding. Intussen, drie jaar verder, zou de shopper zijn leven weer op de rails hebben gekregen. Ook verbleef hij een tijdje in een instelling en waakt een schuldbemiddelaar over zijn in- en uitgaven. Vonnis op 15 mei.