Russische oppositieleider Vladimir Kara-Murza veroordeeld tot 25 jaar cel voor landverraad

De bekende Russische oppositieleider Vladimir Kara-Murza is door een rechtbank in Moskou veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar cel. De man werd onder andere veroordeeld voor landverraad, als een gevolg van zijn kritiek op de oorlog in Oekraïne.

Kara-Murza werd in april 2022 gearresteerd, nadat hij in het openbaar het conflict in Oekraïne aan de kaak had gesteld. Er hingen de 41-jarige voormalige journalist en politicus drie aanklachten boven het hoofd: hoogverraad, het verspreiden van valse informatie over het Russische leger, en illegaal werk voor ‘ongewenste’ organisatie. De rechtbank heeft hem maandag op alle aanklachten schuldig bevonden, en veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf.

Kara-Murza ontkende vorige week tijdens zijn proces schuldig te zijn aan wat hem ten laste werd gelegd, en had het over een showproces. Hij is de laatste in een lange rij Kremlin-critici die ofwel opgepakt en veroordeeld werden, ofwel gedwongen werden om Rusland te ontvluchten.

Twee keer vergiftigd

“Ik blijf achter elk woord staan dat ik uitgesproken heb”, zei hij vorige week over zijn kritiek op de oorlog in Oekraïne. “Niet alleen heb ik geen enkel berouw, ik ben er zelfs trots op.” Kara-Murza is ook al langer een vocaal criticus van de Russische president Poetin, en diens harde aanpak van al wie kritiek op zijn beleid durft te uiten.

Kara-Murza stierf twee keer bijna nadat hij in 2015 en 2017 vergiftigd werd, moordaanslagen die hij wijt aan het Russische regime. Hij stond dicht bij Boris Nemtsov, de vroegere opposant die in 2015 in de buurt van het Kremlin werd vermoord, en van Michail Chodorkovski, de gewezen oligarch en tegenstander van Poetin.