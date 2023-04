Lommelse betrapt met 700 cannabisplanten na babbel met cafémecenas

Een 52-jarige Lommelse hangt 18 maanden cel en 8.000 euro boven het hoofd voor de uitbouw van een cannabisplantage. In haar huurwoning in Lommel Barrier trof de politie 700 wietplanten aan. De vrouw stelde dat ze op café iemand had leren kennen die zo haar huurschulden zou aflossen.

Op 30 november vorig jaar liep de vrouw tegen de lamp. In de kelder van haar huurwoning ruimde de civiele bescherming een 700-tal wietplanten op. Ook stelde de politie het illegaal aftappen van elektriciteit vast. De verdachte stelde dat ze op café een luisterend oor had gevonden bij een Nederlander aan wie ze over haar huurschulden vertelde. Hij stapte naar haar huurbaas, loste de achterstand af en betaalde zelfs vooruit tot juli 2023. In ruil moest ze een cannabisplantage in haar woning onderbrengen. Twee keer per week kwam de Nederlander langs om alles in goede banen te leiden.

Een oogst is er volgens de speurders nooit geweest. Via een fotoconfrontatie met de huurbaas en het uitpluizen van de overschrijving kwam de Nederlander in beeld. De vijftiger gaf maandag echter verstek in de Hasseltse correctionele rechtbank. Bij de strafmaatbepaling voor de Lommelse hield de procureur rekening met haar blanco strafblad. Wel is ze in het buitenland bekend voor verduistering. “De omvang van de plantage is niet min. Ik vorder 18 maanden cel. Omdat ze zich in een psychische en financieel kwetsbare positie bevindt, kan ik akkoord gaan met een deel met uitstel onder voorwaarden”, aldus de procureur. Voor de Nederlander, die in België eerder al een veroordeling voor drugsdelicten opliep, is twee jaar cel effectief gevorderd. Net zoals een boete van 8.000 euro.

Advocate Stefanie Geraerts betwistte de teelt niet, wel de elektriciteitsdiefstal. Ze wees op de psychische problemen bij haar cliënte en opperde om een werkstraf op te leggen. Vonnis op 15 mei.