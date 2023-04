DILSEN-STOKKEM

De fietsbrug over de Boslaan in Lanklaar mot volgend voorjaar klaar zijn. Dat heeft minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) maandagochtend gezegd bij de start van de funderingswerken voor de brug die 5,2 miljoen euro kost. Later komt er op die weg - 600 meter verder richting As- ook nog een ecoduct.