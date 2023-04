Crisis? Niet voor de superrijken: luxelabel Hermès ziet verkoop van peperdure accessoires fors stijgen

De koopkrachtcrisis lijkt niet te bestaan in de wereld van de superrijken, althans als we kijken naar de verkoop bij Hermès. Het Franse luxelabel heeft in het eerste kwartaal van dit jaar flink wat winst gemaakt.

Volgens het Franse merk is de omzet in de eerste drie maanden van het jaar 23 procent hoger dan in dezelfde periode van 2022. Rijke klanten kochten vooral accessoires, zoals kleurrijke sjaals, horloges en leren Birkin-tassen.

Voorzitter Axel Dumas dankt de stijgende verkoop vooral aan “de loyaliteit van de klanten”. Om de grote vraag naar handtassen te kunnen bijhouden, is vorige week nog een nieuwe ‘ambachtelijke’ fabriek geopend in Normandië. Daar worden extra tassen gemaakt. Eén exemplaar afwerken voor verkoop neemt tussen de veertien en twintig uur in beslag.

Hermès is niet het enige luxelabel dat van winst geniet. Ook concurrent LVMH, met onder meer merken Christian Dior en Dom Perignon in de portefeuille, rapporteerde in het eerste kwartaal een omzetstijging van 17 procent.