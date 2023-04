WHO-rapport: “Coronavaccins hebben in Europa ruim miljoen mensenlevens gered”

Coronavaccins hebben sinds al meer dan een miljoen levens gered in Europa en landen van de voormalige Sovjet-Unie. Dat blijkt uit een wetenschappelijke evaluatie van de Wereldgezondheidsorganisatie.

In het rapport staat onder meer dat sinds de uitbraak van de coronapandemie, zowat drie jaar geleden, al meer dan twee miljoen mensen in de Europese regio van de WHO zijn overleden aan de gevolgen van Covid-19. Desondanks zijn wel “meer dan een miljoen levens gered” dankzij de vaccins.

Het cijfer is berekend op basis van de sterftecijfers en de toegediende vaccindoses in 26 landen. De meeste mensen (96 procent) die door de vaccins werden gered, waren ouder dan 60 jaar, aldus het verslag. Vooral tijdens de omikrongolf werd een groot aantal sterfgevallen voorkomen. Het aantal levens dat tijdens deze fase door vaccinatie werd gered, werd geschat op iets minder dan 570.000.

Richard Pebody, de WHO-directeur voor Europa, herhaalde maandag de oproep aan niet-gevaccineerde mensen om zich alsnog te laten inenten. “We zien door ons onderzoek het grote aantal levens dat tijdens de pandemie in heel Europa is gered”, klinkt het.

De Europese regio van de WHO omvat 53 landen, waaronder Rusland en verschillende landen in de Kaukasus en Centraal-Azië, naast de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.