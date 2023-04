Feestje voor 16de verjaardag eindigt in bloedbad: broer van jarige en zeker 3 anderen doodgeschoten, tientallen gewonden bij schietpartij in Alabama

Bij een schietpartij tijdens een verjaardagsfeestje in de Amerikaanse stad Dadeville, in de staat Alabama, zijn zeker vier doden en tientallen gewonden gevallen. Ook de broer van de jarige kwam om het leven. Dat melden Amerikaanse media.

Het dodelijke schietincident gebeurde omstreeks 22.30 uur zaterdagavond (zondag 5.30 uur Belgische tijd) in Dadeville, op ongeveer 70 kilometer van Montgomery, de hoofdstad van Alabama.

De schietpartij vond plaats op een feestje voor een 16de verjaardag in een dansstudio, waarbij ruim vijftig mensen aanwezig geweest zouden zijn. De meeste slachtoffers zijn tieners. Er zijn zeker vier doden gevallen en 28 mensen gewond geraakt. Dat bevestigde sergeant Jeremy Burkett van het Alabama Law Enforcement Agency.

Vijftien tieners werden naar het ziekenhuis gebracht met schotwonden, meldde een woordvoerder van het lokale ziekenhuis aan CNN. Zes van hen mochten ondertussen het ziekenhuis verlaten. Vijf anderen zouden nog in kritieke toestand zijn.

Phil Dowdell kwam om het leven. Hij was een succesvol sprinter en footballspeler. — © Phil Dowdell Facebook

Een van de dodelijke slachtoffer is Phil Dowdell, die de zestiende verjaardag van zijn zus aan het vieren was. Dat zegt zijn grootmoeder Annette Allen. De jongen, die “altijd een glimlach op zijn gezicht had”, zou over enkele weken afstuderen van de middelbare school en met een beurs football gaan spelen aan Jacksonville State University. Dowdells moeder liep twee schotwonden in de benen op, maar is aan het herstellen.

De coach van de jongen verklaart aan ABC News dat ook een tienermeisje om het leven kwam. Zij was de manager van de atletiek- en footballteams van de school en stond ook op het punt om af te studeren.

De schutter of schutters zijn “niet langer een bedreiging voor de gemeenschap”, verklaarde sergeant Burkett. Details over de identiteit of een motief zijn niet bekendgemaakt. Volgens familieleden van de slachtoffers ontstond tijdens het feestje een ruzie, die uit de hand liep. Dat heeft een pastoor van de gemeente verklaard aan ABC News.

Een meisje dat twee keer in de rechterarm werd geschoten vertelde tijdens een wake dat ze de jarige en de slachtoffers kende, maar dat ook jongeren van buiten Dadeville op het feestje aanwezig waren. “De moeder zei dat wie vuurwapens had, moest vertrekken. Ze vertrokken niet en vijf minuten later begon de schietpartij”, zei Taniya Cox aan de Montgomery Advertiser . Ze ging naar de achterkant van de ruimte, en er waren “andere schutters”. “Ze zeiden me om uit de weg te gaan, of ik zou neergeschoten worden”, aldus het meisje. “Ik liep voor een kogel en werd geraakt. Ik wist niet wat aan het gebeuren was, ik zag gewoon bloed uit mijn arm komen.”

Taniya Cox woonde in haar ziekenhuisschort en met haar arm in het gips een wake bij. — © REUTERS

Bericht van Joe Biden

Kay Ivey, gouverneur van Alabama, deelde op Twitter haar medeleven mee. “Vanmorgen rouw ik met de mensen van Dadeville en mijn mede Alabamianen. Gewelddadige misdaad hoort niet thuis in onze staat, en we worden op de hoogte gebracht door de rechtshandhaving als er details bekend geraken.”

Ook president Joe Biden uitte zijn medeleven in een verklaring. “Deze ochtend rouwt onze natie opnieuw om ten minste vier Amerikanen die op tragische wijze zijn gedood op een verjaardagsfeestje van een tiener in Dadeville, Alabama, en om twee anderen die gisteravond zijn gedood in een druk openbaar park in Louisville. Jill en ik bidden voor hun families en voor de vele anderen die gewond zijn geraakt en vechten voor hun leven in de nasleep van het wapengeweld van dit weekend. Wat is er van onze natie geworden als kinderen niet zonder angst een verjaardagsfeestje kunnen bijwonen?” Biden riep opnieuw op om de wapenwetgeving te verstrengen.

Volgens het Gun Violence Archive vonden in de Verenigde Staten in de eerste vijftien weken van 2023 minstens 163 zogenaamde massaschietpartijen plaats. Dat zijn schietpartijen waarbij, uitgenomen van de schutter, minstens vier mensen geraakt of gedood worden.

© REUTERS

© AP

© Getty Images via AFP

© Getty Images via AFP

© Getty Images via AFP

© Getty Images via AFP

© Getty Images via AFP

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© Getty Images via AFP

© Getty Images via AFP

© AP

© Getty Images via AFP

© REUTERS

(sgg, adb)