Nog nipt in de top 100: David Goffin zakt verder weg op ATP-wereldranglijst

De Luikenaar maakte vorige week al een stevige duik van veertig plaatsen nadat de 250 punten wegvielen die hij vorig jaar verdiende met zijn toernooizege in Marrakech. Dit keer speelt hij de 80 punten kwijt die hij in 2022 scoorde met zijn derde ronde op de Monte Carlo Masters. Hij verloor er dit jaar in de eerste ronde. Deze week is Goffin aan de slag in Barcelona.

Het is van 7 juli 2014 geleden dat Goffin nog zo laag geklasseerd was op de ATP-ranking. Toen stond hij 106e. Zijn hoogste notering haalde Goffin tussen november 2017 en maart 2018 met een zevende plaats.

© AFP

Helemaal bovenaan het klassement behoudt de Serviër Novak Djokovic de eerste plaats voor de Spanjaard Carlos Alcaraz. De Griek Stefanos Tsitsipas werd vorige week als tweevoudig titelverdediger in Monte Carlo uitgeschakeld in de kwartfinales en zakt van drie naar vijf. Hij moet de Noor Casper Ruud (derde) en de Rus Daniil Medvedev (vierde) voor zich dulden.

Andrey Rublev stak zondag op het gravel in Monte Carlo zijn eerste Masters 1.000-titel op zak maar blijft in het klassement wel op de zesde plaats hangen, net voor de Deen Holger Rune tegen wie hij in de finale won. Die gaat twee banken vooruit.

Mertens blijft 29e

Er beweegt maandag amper iets in de nieuwe wereldranglijst van het vrouwentennis. Omdat er afgelopen week geen WTA-toernooien op de kalender stonden vanwege de Billie Jean King Cup, regeert het status quo.

De Poolse Iga Swiatek staat dus nog steeds met een ruime voorsprong op nummer 1 voor de Wit-Russische Aryna Sabalenka en de Amerikaanse Jessica Pegula. De top vijf wordt vervolledigd door de Tunesische Ons Jabeur en de Française Caroline Garcia.

In de volledige top vijftig is er geen enkele verschuiving. Ook Elise Mertens behoudt haar 29e plaats. Maryna Zanevska blijft op nummer 76 de Belgische nummer twee voor Ysaline Bonaventure (86e) en Alison Van Uytvanck (96e, +1).

© Getty Images via AFP

Bonaventure was de enige Belgische speelster uit de top 100 die afgelopen week de nationale kleuren verdedigde in de ontmoeting met Canada in Vancouver. De Belgen gingen er in het debuut onder kapitein Wim Fissette met 3-2 onderuit en grepen zo naast een ticket voor de finaleronde in november.

Naast Bonaventure kwamen ook Greet Minnen (170e, +1) en Yanina Wickmayer (189e, +1) in actie in het enkelspel.