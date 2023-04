FN Herstal aangeklaagd door mensenrechtenorganisaties omwille van wapenuitvoer naar Saudi-Arabië

Amnesty International, de Liga voor Mensenrechten en enkele andere organisaties hebben een strafklacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen wapenproducent FN Herstal. Ze verwijten het bedrijf, dat volledig in handen is van de Waalse overheid, dat het wapens blijft uitvoeren naar Saudi-Arabië op basis van vergunningen die door de Raad van State ongeldig zijn verklaard.

Amnesty en de Franstalige koepelorganisatie CNAPD (Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie) bevestigen het bestaan van de strafklacht maandag aan Belga, nadat de nieuwswebsite L-Post als eerste met het nieuws was gekomen. Ook de Liga voor Mensenrechten en Vredesactie zijn betrokken.

De klacht werd reeds in januari neergelegd bij een onderzoeksrechter in Luik. Volgens Amnesty voert FN wapens naar Saudi-Arabië uit op basis van licenties die “ingetrokken zijn door het Waals gewest” of “geannuleerd zijn door de Raad van State”. Op die manier blijft FN wapens leveren aan overheden die ze kunnen gebruiken om grove mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationaal humanitair recht te begaan, luidt het.

“FN Herstal heeft het risico genomen zich medeplichtig te maken aan oorlogsmisdaden die begaan worden door de Saudisch coalitie in Jemen”, schreef Amnesty vorige maand al in een rapport.