Pijnlijke avond voor Milwaukee: NBA-play-offs begonnen met nederlaag en zorgen om blessure sterspeler Antetokounmpo

Milwaukee is de play-offs in de NBA in mineur begonnen. De Bucks, die in de reguliere competitie de sterkste ploeg waren, verloren zondagavond hun eerste wedstrijd uit de eerste ronde van de Eastern Conference op eigen terrein van Miami. Bovendien blesseerde sterspeler Giannis Antetokounmpo zich aan de rug.

Milwaukee ging in eigen huis met 117-130 onderuit tegen de Heat. Jimmy Butler was met 35 punten en 11 assists de sterkhouder bij de bezoekers. Khris Middleton deed met 33 punten en 9 rebounds bijna even goed in het team van Milwaukee, dat al vroeg zijn vedette Giannis Antetokounmpo zag uitvallen. De tweevoudige MVP kwam na een duel in het eerste kwart slecht neer op de rug en speelde uiteindelijk slechts 11 minuten mee, waarin hij tot 6 punten kwam. Het is afwachten of de All-Star fit geraakt voor de tweede wedstrijd van woensdagavond.

© Getty Images via AFP

Gebroken hand voor Herro

Tyler Herro, point guard van Miami Heat, brak zondag in de wedstrijd tegen de Milwaukee Bucks zijn hand en moest daardoor vroegtijdig het veld verlaten. De Amerikaan, die vorig jaar nog verkozen werd tot de NBA Sixth Man of the Year, probeerde in de laatste minuut van de helft een losse bal te veroveren maar landde met zijn hand op de grond. Toen hij een twintigtal seconden later in een scoringspositie kwam gebaarde hij naar de bank dat het game over was voor hem. Herro had op dat moment al twaalf punten gescoord.

Miami maakte al vrij snel bekend dat de röntgenfoto’s bevestigden dat Herro zijn hand had gebroken en dat hij de wedstrijd dus niet meer zou kunnen hervatten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de eerste ronde van de Western Conference stonden drie wedstrijden op het programma. De twee ploegen uit Los Angeles kenden succes. De Lakers wonnen met 112-128 in Memphis. LeBron James eindigde met 21 punten, 11 rebounds en 5 assists. De Clippers waren met 110-115 te sterk voor Phoenix. Kawhi Leonard nam de bezoekers op sleeptouw met 38 punten. Bij de Suns greep Kevin Durant net naast een triple-double (27 punten, 11 assists, 9 rebounds). Denver zette voor eigen publiek vlot Minnesota opzij met 109-80. Tweevoudig regerend MVP Nikola Jokic (13 punten, 14 rebounds) moest de titel van topschutter aan teamgenoot Jamal Murray (24 punten) laten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen