Pas getrouwd: Davy en Wendy in Heers

Heers

Davy Vanpelt (40) uit Meerhout, arbeider bij tuinmaterialen Meynen in Meerhout

Wendy Achten (48) uit Genk, zorgkundige in WZC Den Akker in Sint-Truiden

Kinderen: Caitlin (15) en Alissia (12) (van Wendy)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “De vonk sloeg vier jaar geleden over tijdens de I love the 90’s-party in Hasselt”, vertelt het bruidspaar. (frmi)

