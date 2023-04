Hoogzwangere vrouw haalt ziekenhuis niet en bevalt op Nederlandse snelweg

Een hoogzwangere vrouw die onderweg was naar het ziekenhuis is zondag bevallen op de afrit van de snelweg A13 in het Nederlandse Delft.

De vrouw was met haar man onderweg naar het ziekenhuis, maar de baby dacht daar anders over. Een verloskundige die al achter het koppel reed, leidde de bevalling in goede banen. De baby – een meisje – werd in dekens gewikkeld, en werd samen met haar moeder met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.