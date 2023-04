Opslagplaats met hout vliegt in brand in Zutendaal

De brandweer Oost-Limburg is maandagochtend uitgerukt naar de Trichterweg in Zutendaal. Daar stond een opslagplaats met hout en het bos errond in brand.

De brand veroorzaakte veel rookontwikkeling. Toen de brandweer Oost-Limburg rond 8.55 uur arriveerde, stond de opslagplaats in volle vuur. Ook in het bos was het aan het branden. Daarom werden een extra tankwagen en autopomp opgeroepen. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, er vielen geen gewonden. Over de oorzaak is nog niets bekend. siol