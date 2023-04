“Het is voorbij!”: Italiaanse krant formeel over vertrek Romelu Lukaku bij Inter, dat al naar opvolger speurt

Er zijn al een tijdje speculaties, maar volgens La Gazzetta dello Sport is het nu duidelijk: Romelu Lukaku (29) is bezig aan zijn laatste maanden bij Inter. “De 20 miljoen euro die gespendeerd is aan zijn huur is te veel”, schrijft de grootste Italiaanse sportkrant. Loïs Openda wordt genoemd als een van de mogelijke opvolgers.

Het heeft allemaal te maken met geld en de ‘return on investment’. Inter huurt Lukaku voor een kleine acht miljoen euro van Chelsea en moet ook zijn loon uitbetalen. In totaal zouden ze op één seizoen bijna 20 miljoen euro spenderen aan onze landgenoot. Een stevige som, terwijl ze bij Inter moeten besparen en Lukaku niet presteert zoals verwacht. Over alle competities heen scoorde hij zeven keer in 24 wedstrijden, waaronder drie strafschoppen.

“De club is verplicht om vooruit te kijken en plannen te maken voor de toekomst”, schrijft La Gazzetta maandag. “En die toekomst zal zonder Romelu Lukaku zijn. De Belg zal aan het einde van zijn uitleenperiode terugkeren naar Chelsea. De club is niet van plan om nog te onderhandelen. De richting is duidelijk, de beslissing is genomen.”

© AFP

“Alleen een uitzonderlijk einde van het seizoen van Lukaku zou de plannen nog kunnen verstoren, maar vandaag zijn er geen tekenen dat dat gaat gebeuren.” Lukaku zou zelf wel graag willen blijven bij Inter, al zou hij niet helemaal tevreden meer zijn over coach Inzaghi. Hij zou zich niet meer belangrijk genoeg voelen en zou zelfs al geklaagd hebben over de trainingen en de tactiek van de Italiaanse trainer.

Openda gescout

Ondertussen zou Inter al bezig zijn met de zoektocht naar een vervanger voor Lukaku. La Gazzetta noemt Roberto Firmino (Liverpool) en Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) als grootste kanshebbers. Beide spitsen zijn komende zomer transfervrij op te halen. “En er is nog een ander profiel dat de Nerazzurri in de gaten houden”, schrijft La Gazzetta nog. “En dat is dat van de Belg Lois Openda, 23 jaar oud, die dit jaar met Lens in Ligue 1 15 doelpunten heeft gemaakt in 31 optredens.”