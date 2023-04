Pas getrouwd: Ciska en Jelmer in Peer

Peer

Jelmer Berghs (23) uit Leuven, technical software engineer bij Cegeka

Ciska Vleugels (21) uit Antwerpen, huisvrouw

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Op 28 januari 2021 leerden we elkaar kennen via Tinder”, vertelt Ciska. “Onze eerste date was op 12 april. Na anderhalf jaar heb ik Jelmer ten huwelijk gevraagd.” (peb)

Bekijk hier alle Limburgse huwelijken