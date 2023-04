Pas getrouwd: Anka en Piet in Bilzen

Bilzen

Piet Schreurs (32) uit Hasselt, telecomtechnieker bij Ericsson

Anka Vandenrul (33) uit Tongeren, secretaresse bij een advocatenkantoor

Kinderen: Juul (3,5) en Tuur (3,5)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Ik was huisfotograaf in het vroegere café Mistral in Bilzen”, vertelt Anka. “Zo hebben we elkaar tien jaar geleden leren kennen”, lacht de bruid. (joge)

