Een grote fout, een bijzonder tv-moment en al meteen een trouwfeest: de keuzes zijn gemaakt in ‘Boer zkt vrouw’

De drie dates van boer Kevin (28) uit Damme waren zodanig succesvol, dat hij de kluts kwijtraakte. Zeker na de verrassende comeback van Elke – hij stuurde haar weg, maar daar ging ze niet mee akkoord – besefte Kevin dat hem een moeilijke keuze te wachten stond. De onmogelijke keuze tussen hoofd en hart. Uiteindelijk kiest hij resoluut voor dat laatste en mag Jana mee op romantische trip met de witloof- en frambozenboer. Een grote fout, volgens Elke en Heidi, want zij twijfelen aan de oprechtheid van Jana. Ook Kevins moeder heeft zichtbaar moeite met de beslissing van haar zoon. “Maar het is zijn keuze”, klinkt het.

In Lier moet ook veeboer Stef (29) knopen doorhakken: gaat hij voor de spring in ’t veld, Annelore, of toch voor Leen, die als geen ander zijn boerenstiel begrijpt? “Het was sowieso supermoeilijk omdat jullie twee verschillende types zijn, maar ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd en dan neig ik meer naar Leen. Het is al zo lang geleden dat ik me zo goed voel bij iemand.”

Met drie in bed

Voor boer Jef (33) uit Arendonk zijn het al emotionele dagen geweest. Toen hij Lieze naar huis stuurde, kon hij zijn tranen niet bedwingen. De dates met de andere kandidaten maakten veel goed: het bijlenwerpen met Bente en nu ook het paardrijden met Kim. “Kim is een mooi meisje en op haar paard is ze nog knapper”, besluit de koeienboer.

Maar ook voor Bente heeft hij een zwak. Om finaal de knoop door te hakken, wil hij nog één keer het bed delen met zijn beide meisjes en hen recht in de ogen kijken. Het levert een bijzonder televisiemoment op, maar kennelijk was het wel wat Jef nodig had. Hoewel hij haar liever zonder tattoos zou zien, kiest Jef voor Bente. “Jullie hebben het me heel moeilijk gemaakt want jullie zijn allebei toppers. Maar Bente past qua karakter het best bij mij. Ik denk zelfs dat we one of a kind zijn”, klonk het. Exit Kim, die begrip had voor de beslissing.

“Een mélangeke”

“Weet je het al?” Kandidaat Kenny houdt het graag luchtig en amusant, maar op zijn date met Cathy (37) komt hij meteen ter zake. Of de uitbaatster van een boerenspeeltuin haar keuze al gemaakt heeft, en dus: of hijzelf of Bjorn straks de valiezen moet pakken en het erf verlaten. Dat ze tot op de laatste seconde is blijven twijfelen over het antwoord, is pijnlijk duidelijk geworden bij het keuzemoment. “Jullie zijn allebei topkerels. Ik heb veel zitten malen in mijn hoofd, en maak dan maar eens een keuze”, klinkt het. “Ik had graag een mélangeke gemaakt van jullie twee, maar dat is niet mogelijk.”

Uiteindelijk kiest Cathy voor Kenny, tot verbazing van beide mannen. “Ons voorgevoel zat dan toch verkeerd”, aldus Björn. Kenny toonde Cathy meteen welk vlees ze in de kuip had wanneer hij moest toegeven dat hij eigenlijk al een huwelijksfeest in zijn agenda had staan dat weekend. En de romantische trip dan? Die krijgt een onderbreking, want Cathy is laaiend enthousiast om de wereld van haar uitverkorene iets beter te leren kennen. Van een vuurdoop gesproken.

INFO ‘Boer zkt vrouw’, zondag om 19.55 uur op VTM en VTM GO.