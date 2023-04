Rijbewijs minder populair bij jongeren

De lockdown in 2020 betekende ook dat rijlessen en de rijexamens geruime tijd stil lagen. Uiteindelijk zouden dat jaar 73.736 volwassenen hun rijbewijs B ­halen, een forse daling met de jaren daarvoor. 2021 zag dan weer een enorme stijging tot 125.525 behaalde rijbewijzen, maar dat aantal zakte vorig jaar alweer tot 119.764, ofwel 5.761 rijbewijzen minder volgens FOD Mobiliteit.

De daling in het hele land komt overigens bijna volledig door de leeftijdsgroep 18-25 jaar, die 6,6 procent minder rijbewijzen haalden tegenover 2021. Opvallend is dat de ­daling bij jongeren zeer beperkt is bij 18-jarigen. Rijscholen verklaarden onlangs nog bij jongeren weer interesse te zien om zo snel mogelijk na de achttiende verjaardag zelfstandig te kunnen rijden. Voor alle andere leeftijden steeg het aantal behaalde rijbewijzen, met 5,1 procent.