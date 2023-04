“Meer ongevallen met vluchtmisdrijf (maar meeste daders worden geïdentificeerd)”

Vorig jaar werden ruim 4.700 ongevallen met letsel of dodelijke afloop gevolgd door een vluchtmisdrijf, een recordaantal in 10 jaar. Dat meldt verkeersinstituut Vias maandag. Voetgangers en fietsers zijn de eerste slachtoffer van dit soort ongevallen. De overgrote meerderheid van de plegers wordt geïdentificeerd.

Van de 37.306 ongevallen met lichamelijk letsel die vorig jaar werden geregistreerd, gingen er 4.708 (12,6 procent) gepaard met vluchtmisdrijf. Een aantal dat des te meer zorgwekkend is omdat het aantal ongevallen in het algemeen is gedaald ten opzichte van 2013, onderstreept Vias Institute.

Vooral in de hoofdstad groeit het fenomeen: in Brussel werd 16 procent van de ongevallen met letsel of overlijden gevolgd door een vluchtmisdrijf, tegenover 12 procent in Vlaanderen en 10 procent in Wallonië.

Eén positief punt bij dit sombere beeld: de overgrote meerderheid (85 procent) van de daders wordt geïdentificeerd, tegen 76 procent in 2013. Die vooruitgang kan grotendeels worden verklaard door de grote groei aan camera’s, zowel in de openbare als in de private sfeer, aldus Vias.

Zwakke weggebruikers - tweewielers en voetgangers - zijn de eerste slachtoffers van vluchtmisdrijf. Zo werd één op de vijf fietsers (21 procent) na een aanrijding aan zijn lot overgelaten en één op de zeven voetgangers (14 procent).

De meerderheid van de daders bagatelliseert de ernst van het ongeval (31 procent) en ontkent daarom de verkeersregels te hebben overtreden. Negentien procent kiest er bewust voor om de plaats delict te verlaten om de kosten van het ongeval te ontlopen, anderen rijden onder invloed van alcohol of drugs en proberen de boetes te ontvluchten (13 procent).

Vias stelt daarom voor om de strijd tegen rijden onder invloed en onverzekerd rijden op te voeren. “Bewustwording is ook cruciaal”, voegt Vias eraan toe, dat suggereert om meer aandacht aan stressbeheersing te besteden tijdens de rijopleiding.