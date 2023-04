Groen vraagt dag zonder examens na verkiezingsdag

De Vlaamse, Europese en federale verkiezingen van volgend jaar zullen wellicht op 9 juni plaatsvinden. Pal in de examenperiode dus. Bovendien hebben zestienjarigen voor het eerst de kans deel te nemen aan de Europese verkiezingen.

“Gaan stemmen kan snel wat tijd vragen, zeker voor studenten die op hun kot blokken. Dat kan voor heel wat stress zorgen bij jongeren die in de examenperiode sowieso al veel aan hun hoofd hebben”, aldus Vaneeckhout. “Als we willen dat iedereen bij verkiezingen zijn stem kan laten horen, dan moeten we er ook voor zorgen dat iedereen kan gaan stemmen. Aan de datum van de verkiezingen kunnen we weinig veranderen, maar we kunnen wél de examenkalender aanpassen.”

De partij zal haar voorstel de komende week in het Vlaams Parlement neerleggen. Indien er snel wordt beslist, dan hebben de universiteiten, hogescholen en secundaire scholen nog meer dan een jaar de tijd om hun kalender af te stemmen op de verkiezingen, besluit Vaneeckhout.