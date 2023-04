Italiaanse kustwacht redt zo’n 600 migranten van in nood geraakte vissersboot

© via REUTERS

De Italiaanse kustwacht heeft in de Middellandse Zee zo’n 600 migranten gered van een vissersboot in nood. De operatie gebeurde ten zuidoosten van Sicilië, in de Maltese zoek- en reddingszone, onder moeilijke weersomstandigheden, berichtte het Italiaanse persagentschap Ansa zondag.

Meer dan 100 geredde opvarenden zijn al aan land gebracht in Catania door een schip van het Europees Grens- en kustwachtagentschap Frontex, aldus Ansa. Maandagochtend zouden er nog eens 200 aankomen. De overige 300 mensen bevinden zich naar verluidt aan boord van een marineschip dat op weg is naar de Siciliaanse stad Augusta.

Hulporganisatie Sea-Watch ontdekte naar eigen zeggen het voorbije weekend verschillende boten in de Middellandse Zee. Een daarvan had 221 mensen aan boord, die ook door de Italiaanse kustwacht zijn gered, klonk het op Twitter. Een officiële mededeling hierover is er voorlopig niet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken bereikten dit jaar al meer dan 32.700 migranten via de zee Italië. Velen wagen de oversteek van Noord-Afrika naar Europa op gammele boten, waardoor er herhaaldelijk ongelukken gebeuren met veel doden. De regering in Rome kondigde onlangs als gevolg van het grote aantal migranten dat recent in Italië arriveerde, de noodtoestand af om zo geld beschikbaar te kunnen stellen aan de meest getroffen regio’s.