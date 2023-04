Barragewedstrijden voor Lindemans Aalst en Menen, Maaseik blijft druk leggen op Roeselare

Maaseik blijft druk leggen op Roeselare na de 1-3 overwinning bij Menen. De taaie West-Vlamingen, met Lou Kindt in een hoofdrol, vochten zich in de eerste set na een lange achtervolging opnieuw in de match (20-20) maar dan brak plots de veer.

Kindt, Capet en Sinnesael startten sterk in de tweede set waarna Maaseik al snel de rol loste. Menen verkocht zijn vel duur maar kon in de derde en vierde herneming weinig inbrengen tegen de vanuit alle posities scorende Jolan Cox. In de vierde set klampte Menen aan tot 14-14 maar dan brak plots de veer en stoomde Maaseik door naar de winst. (20-25, 25-16, 20-25, 20-25).

Zaterdagavond al gaf Roeselare in de Edugo Arena in Oostakker een ware demonstratie tegen het plaatselijke Caruur Gent. De thuisploeg scoorde de eerste drie punten, maar werd nadien in alle lijnen overklast door een soeverein en krachtig spelend Roeselare waar coach Vanmedegael Ahyi en Tammearu in de strijd gooide. Roeselare pakte uit met een verschroeiende opslagdruk, krachtig aanvalsspel en een granieten blok (11-25, 13-25, 18-25).

Eerder in de vooravond heeft Haasrode-Leuven vlot de maat genomen van Lindemans Aalst en zich, met deze vierde overwinning in de Champions Play-offs, verzekerd van de derde plaats. Kon Aalst in de eerste set nog aanklampen tot in moneytime (16-16) in de tweede set moesten de Ajuinen al bij 11-11 de rol lossen. Scoorden naast Tuerlinckx ook Peters en De Paepe vrij vlot bij de thuisploeg, bij Aalst, waar de foutenlast te hoog lag, predikte Bogachev zowat in de woestijn. Na deze 3-0 nederlaag tegen Haasrode-Leuven lijkt de vierde plaats weg voor Lindemans Aalst. De Ajuinen krijgen woensdag weliswaar nog een inhaalwedstrijd tegen Roeselare en zaterdag nog een thuismatch tegen Menen, maar toch gaat men er al vanuit dat een Europees ticket via de barragewedstrijden zal moeten afgedwongen worden (25-20, 25-20, 25-20).