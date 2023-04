Luca Brecel breekt vloek en weet eindelijk wat winnen is in het Crucible Theatre

De zesde keer werd wel degelijk de goede keer voor Luca Brecel. De 28-jarige Maaslander won tegen Ricky Walden zijn eerste match ooit in het Crucible Theatre met 10-9. In het beslissende frame pakte hij uit met een indrukwekkende 84-break.

Luca Brecel (WR 10) legde de basis voor zijn historische overwinning tijdens een sterke eerste sessie op zaterdagmiddag. Via vijf halve century’s, waaronder twee negentigers, hield hij Ricky Walden (WR 24) met 6-3 onder de knoet.

De start van de tweede sessie oogde zondagavond minder fraai. Een klinische Walden dichtte ei zo na de kloof (6-5) maar maakte tegelijkertijd ook de strijder in Brecel wakker. Breaks van 55 en 84 brachten hem tot op twee frames van de streep: 8-5.

Derde decider

Met die eindmeet in zicht steeg ook de druk zichtbaar. Nadat Walden weer dichterbij was gekropen met een 69-break (8-6) werd het vijftiende een nerveus én cruciaal frame. Missers aan beide kanten hielden de spanning erin, tot Brecel uitpikte met enkele spectaculaire positieshots tijdens een clearance van 39: 9-6.

De laatste loodjes kunnen in het Crucible echter verschrikkelijk zwaar wegen, bleek eens te meer. De ballen begonnen steeds meer in het voordeel van Walden te rollen, Brecel kreeg twee frames op rij geen enkele kans die naam waard. Bij 9-8 geraakte hij tot twee keer toe niet in de juiste positie, vooraleer Walden uitpakte met een knappe 91-break: 9-9.

Zo werd het al voor de derde keer een decider voor Brecel. Maar ditmaal liep het wél goed af. Met een indrukwekkende 84-break, een beuk op de tafel en een gebalde vuist richting een uitverkocht Crucible overschreed hij de meet: 10-9.

In de achtste finales ontmoet Brecel donderdag en vrijdag drievoudig wereldkampioen Mark Williams (WR 8) of Jimmy Robertson (WR 27), die na de eerste sessie leidt met 4-5. In die tweede ronde worden de wedstrijden in drie sessie gespeeld naar een best of 25.

Luca Brecel-Ricky Walden 10-9.Framescores:90(90)-0, 90(78)-28, 19-62(51)-0-98(98), 99(90)-0, 80(52)-43, 4-63(63), 82(82)-0, 76-, 25-71, 30-105(70), 66(55)-31, 84(84)-0, 8-76(69), 64-29, 0-77(73), 7-69, 10-91(91), 86(84)-0.

(mg)