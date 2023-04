Wellense junior blijft indruk maken: ook Roubaix-winnaar moet onderspit delven

Jarno Widar wint slotrit in Cote d’Or. — © RR

Stuur junior Jarno Widar uit Wellen naar een rittenwedstrijd en je kan er bijna gif op innemen dat hij met minstens een ritzege naar huis komt. In de Ster van Zuid-Limburg lukte het niet, maar in de Tour Cote d’Or, meetellend voor de Coupe du France, was het weer raak.