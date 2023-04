Akelig bericht aan familie: “Vraag niet meer naar Raul. Hij is dood en ligt in het water”

Terwijl Raul (9) in een met stenen verzwaarde sportzak op de bodem van het Gentse Houtdok lag, bleef moeder Yoana M. maandenlang de schijn ophouden. “Raul slaapt al.” Of: “Hij is net aan het voetballen”, stuurde ze familieleden wandelen. Tot ze plots toch brak: “Vraag niet meer naar hem, hij is dood en ligt in het water.” Alle alarmbellen gaan af wanneer ze aangeeft ook haar dochter mee te nemen in de dood. Reconstructie van een gruwelverhaal.