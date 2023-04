Dirk van Duijvenbode houdt Dimitri Van den Bergh uit finale Players Championship 10, twee spelers gooien ninedarter

Geen finale voor Dimitri Van den Bergh op het Players Championship 10 dartstoernooi (PDC/112.000 euro). De 28-jarige Antwerpenaar moest in de halve eindstrijd in het Engelse Wigan met 7-6 het hoofd buigen voor de Nederlander Dirk van Duijvenbode. Martin Schindler en Josh Rock lieten zich opmerken door allebei een ninedarter te gooien.

Van den Bergh (PDC-10) zette achtereenvolgens, in een Belgisch duel, Robbie Knops (PDC-121), met 6-0, de Schot Cameron Menzies (PDC-64), met 6-4, en de Duitser Gabriel Clemens (PDC-19), met 6-4, opzij. Voor een plaats in de kwartfinale was de hij met 6-5 net iets beter dan de Nederlander Jermaine Wattimena (PDC-46). Van den Bergh ging op zijn elan verder en liet in een hoogstaande wedstrijd de Engelsman Josh Rock (PDC-33) met 6-4 achter zich. In de halve finale moest onze landgenoot het opnemen tegen Dirk van Duijvenbode (PDC-11).

In een spannende wedstrijd nam Van den Bergh een 6-5 voorsprong, maar Van Duijvenbode nam de twee volgende spelletjes voor zijn rekening en plaatste zich met een 7-6 overwinning voor de finale. Daarin was de 30-jarige Nederlander met 8-3 meer dan een maatje te sterk voor de Portugees José de Sousa.

Brian Raman (PDC-80) plaatste zich voor de derde ronde na respectievelijke 6-2 overwinningen tegen de Engelsen Martin Lukeman (PDC-39) en Mervyn King (PDC-30). In de derde ronde moest hij met 6-5 het onderspit delven voor de Nederlander Christian Kist (PDC-144).

Ronny Huybrechts (PDC-140) kon zich na overwinningen tegen de Nederlander Damian Mol (PDC-90) en de Pool Krzysztof Ratajski (PDC-20), die zaterdag het Players Championship 9 won, voor de eerste keer dit jaar plaatsen voor de derde ronde. Daarin was de Engelsman Ian White (PDC-43) met 6-2 duidelijk de betere.

Mario Vandenbogaerde (PDC-73) moest in de tweede ronde met 6-5 zijn meerdere erkennen in de Noord-Ier Brendan Dolan (PDC-26).

Kim Huybrechts (PDC-29) en Mike De Decker (PDC-50) geraakten niet voorbij de eerste ronde.