Meer risico op geweld door stiefvaders? Er is geen onomstotelijk oorzakelijk verband

Lopen stiefkinderen meer risico om mishandeld te worden? Die vraag dringt zich op na de tragische dood van de kleine Raul (9) in Gent, met een hoofdrol voor Nicu C., zijn stiefvader. Verschillende onderzoeken wijzen op een verband, al is de wetenschap er nog niet helemaal uit. “We mogen nu vooral niet concluderen dat stiefvaders gevaarlijk zijn voor kinderen”, zegt pedagoog Philip Noens.