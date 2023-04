Bayer Leverkusen blijft ook tegen Wolfsburg op gelijkspel steken

Leverkusen, dat een einde ziet komen aan een reeks van vijf opeenvolgende overwinningen in competitieverband, maakt donderdag de verplaatsing naar het Lotto Park in Anderlecht om Union Sint-Gillis partij te geven in de terugwedstrijd van de kwartfinales in de Europa League. De heenmatch op Duitse bodem eindigde op 1-1.

De manschappen van Xabi Alonso kamperen op de zesde plaats in de rangschikking van de Duitse eerste klasse met 44 punten, Wolfsburg volgt als negende met 40 eenheden.