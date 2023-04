Onze tv-tips: een gemaskerde held, vrouwen op de fiets, een man met schaarhanden

The Mask of Zorro

Play5, ma, 20.35 uur

Een filmklassieker met Antonio Banderas. Die kruipt in de huid van don Diego de la Vega, alias Zorro. Hij leidt een teruggetrokken leven. Maar op een dag krijgt de tirannieke gouverneur don Rafael Montero hem te pakken en gooit hem in de kerker. Een kwarteeuw geleden was dit een grote box office-hit. Naast Banderas was dat ook de verdienste van Anthony Hopkins en Catherine Zeta-Jones (tove)

Edward Scissorhands

VTM4, ma, 20.35 uur

Tim Burton tekent voor deze Amerikaanse fantasyfilm over de zonderlinge Edward, een jongen van wie de handen vervangen zijn door scharen. Het was in het verre jaar 1990 de eerste samenwerking tussen de regisseur en Johnny Depp. Het wereldje dat hij hierin gecreëerd werd, is vooral heel kleurrijk en apart. Ronduit een sfeervolle klassieker die nooit gaat vervelen. (tove)

La Course

Canvas, ma, 22.20 uur

De laatste jaren is er meer dan ooit aandacht voor vrouwenwielrennen. Dit is een docureeks over team SD Worx, bezig aan de voorbereiding van de belangrijkste wedstrijd van het jaar. We leren de rensters beter kennen en zien hoe ze een ploeg smeden. De tactiek wordt doorgenomen, de ritten verkend. Het moment van de selectie zorgt voor spanning: wie mag mee naar de Tour de France Femmes? (tove)